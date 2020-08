Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Recrues, ventes… Longoria annonce la couleur pour le mercato !

Publié le 13 août 2020 à 10h15 par T.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour la suite du mercato de l’OM, que ce soit pour les arrivées, mais aussi pour les ventes.

La phase 2 du projet de Frank McCourt peut enfin débuter. Avec la nomination de Pablo Longoria, l’OM entame donc un nouveau chapitre et désormais, c’est l’Espagnol qui a les clés du camion. C’est lui qui va gérer la suite du recrutement que ce soit au niveau des arrivées que des départs. Et cette mission ne sera pas si simple pour Longoria. En effet, après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas attend encore d’autres renforts. Le « Head of Football » de l’OM va donc devoir répondre aux attendre du Portugais, tout en devant également vendre compte tenu des finances actuelles du club phocéen.

« On va travailler pour le contenter »