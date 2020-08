Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier chantier très délicat à gérer pour Longoria...

Publié le 13 août 2020 à 2h00 par A.M.

Cet été, André Villas-Boas souhaite attirer un nouvel attaquant pour épauler Dario Benedetto, mais ce dossier s'annonce très délicat. Pablo Longoria a du pain sur la planche.

Déjà actif cet été avec les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour cause, André Villas-Boas affichait récemment sa volonté d'attirer un nouvel attaquant : « On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position. » Un dossier qui s'annonce toutefois compliqué.

Quel attaquant pour l'OM ?