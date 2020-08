Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À quel poste l’OM doit désormais se renforcer en priorité ?

Publié le 11 août 2020 à 8h00 par La rédaction

André Villas-Boas a déjà eu deux arrivées, mais ne semble pas encore être satisfait. Selon vous, à quel poste l’OM doit désormais se renforcer en priorité ? C’est notre sondage du jour !

Le mercato estival sera très long cette année. Il se terminera en effet en octobre et André Villas-Boas, avec l’aide de Pablo Longoria, a donc tout son temps pour renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille. Il a déjà pu compter sur les arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi... mais il n’est pas encore satisfait ! En marge de la rencontre amicale face à Nîmes (1-0), il a clairement expliqué vouloir encore un attaquant de pointe et un latéral gauche, pour joueur les doublures de Dario Benedetto et de Jordan Amavi. « On a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas » a expliqué le coach de l’OM... qui ne souhaite toutefois pas que son effectif soit appauvri pour autant. « Je suis content que tout le monde reste. L'objectif c'est au moins de rester avec le même effectif, qui est maintenant élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye) ». Avec la Ligue des Champions, l’OM de Villas-Boas aura en effet des nombreux rendez-vous, la saison prochaine.

Plusieurs chantiers prioritaires...

Selon vous, quel poste devrait être renforcé en priorité ? Pour le poste de gardien de but les choses semblent réglées, avec la prolongation de Yohann Pelé et Steve Mandanda, qui parait indéboulonnable. Pour les latéraux les choses sont différentes. Une possible vente de Bouna Sarr pourrait laisser André Villas-Boas sans solutions, en cas d’absence d’Hiroki Sakai. De l’autre côté par contre, Jordan Amavi est seul depuis plus d’une saison déjà et une doublure semble plus que nécessaire. La défense centrale semble assez bien fournie depuis l’arrivée de Leonardo Balerdi, mais reste ce que décidera de faire Villas-Boas avec Boubacar Kamara. Au milieu, les départs pourraient être nombreux avec Maxime Lopez pisté par le FC Séville et Morgan Sanson qui, comme nous vous l’avons récemment révélé, intéresse Arsenal. Les postes d’ailiers et d’attaquant sont également à renforcer. L’avenir de Florian Thauvin est flou et Villas-Boas semble déterminé à garder Valère Germain sur un côté, plutôt que dans l’axe.



Alors, à quel poste l’OM doit désormais se renforcer en priorité ?