Mercato - OM : Ça risque de bouger à l’OM cet été !

Publié le 11 août 2020 à 9h15 par Th.B.

Comme André Villas-Boas ne cesse de le souligner, l’OM a besoin de renforts en attaque et en défense cet été. Pour remédier à cette situation, le club phocéen étant confronté à des problèmes financiers, des ventes sont escomptées. Et les options ne manqueraient pas pour les dirigeants marseillais.

Cet été, les dirigeants de l’OM sont déjà parvenus à gratuitement recruter Pape Gueye arrivé libre de tout contrat du Havre et Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund avec une option d’achat non obligatoire fixée à 14M€. Cependant, en marge de la Ligue des champions, André Villas-Boas attend plus de nouveaux visages dans son effectif et Michaël Cuisance pourrait bien être l’une des prochaines recrues, le coach portugais appréciant particulièrement son profil. Cependant, comme il l’a déclaré à plusieurs reprises, un attaquant pour faire souffler Dario Benedetto et un latéral gauche pour occuper le rôle de doublure de Jordan Amavi sont les deux priorités de l’OM à ce jour. Et pour parvenir à recruter dans ces deux secteurs de jeu, le club phocéen doit vendre en amont.

Deux ventes assurées, mais pas que…