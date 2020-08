Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a tranché pour la doublure d’Amavi !

Publié le 10 août 2020 à 23h30 par D.M.

André Villas souhaite recruter un latéral gauche lors de ce mercato estival. Et pour cause. Christopher Rocchia n’aurait pas convaincu le technicien portugais durant la préparation.

« On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (l’entretien a été fait avant l’arrivée de Balerdi, NDLR), un attaquant et l’arrivée d’un latéral gauche dépend de l’évolution de Rocchia » déclarait le 22 juillet dernier André Villas-Boas dans les colonnes de la Provence . L’entraîneur de l’OM voulait ainsi donner sa chance à Christopher Rocchia, prêté la saison dernière à Sochaux. Mais le jeune latéral gauche s’est blessé au genou durant le mois de juillet et a manqué les derniers matchs de préparation. Présent dans le groupe d’André Villas-Boas ce dimanche pour affronter Nîmes, Christopher Rocchia n’est pas entré en jeu et c’est Saïf-Eddine Khaoui qui a remplacé à Jordan Amavi en fin de match.

Villas-Boas ne compte pas sur Rocchia