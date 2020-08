Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La priorité de Villas-Boas dictée... par Benedetto ?

Publié le 10 août 2020 à 19h45 par A.C.

André Villas-Boas, coach de l’Olympique de Marseille souhaiterait absolument recruter une doublure à Dario Benedetto, cet été.

Pour sa première saison, Dario Benedetto a réalisé des prestations plutôt satisfaisantes. Pourtant ses problèmes au tendon d’Achille inquiètent, au sein de l’Olympique de Marseille. Après les blessures de février et janvier dernier, Benedetto est en effet sorti sur blessure ce dimanche, lors du match amical face à Nîmes (0-1), touché au talon. Une situation qui n’a pas échappé à André Villas-Boas, qui a clairement annoncé vouloir un deuxième numéro 9. « On a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto) » a expliqué le coach de l’OM. « Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas ».

Villas-Boas pas rassuré par Benedetto