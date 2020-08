Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Maxwell tenté par un retour ? Il répond !

Publié le 10 août 2020 à 19h15 par A.C.

Joueur, puis coordinateur sportif du Paris Saint-Germain par le passé, Maxwell ne dirait pas non à un retour au club.

Il a fait partie en quelque sorte de la première marche du projet QSI, au Paris Saint-Germain. Après avoir joué pour l’Ajax Amsterdam, l’Inter ou encore le FC Barcelone, Maxwell a décidé de rejoindre le PSG en 2012. Il a été un joueur majeur de la croissance du club ainsi que du projet et a ensuite été rejoint par d'autres grands noms. Il a été si important dans le PSG, que le président Nasser Al-Khelaïfi a décidé de le garder en tant que coordinateur sportif, aux côtés d’Antero Henrique, lors de sa retraite sportive en 2017.

« Mon espoir et mon envie sont toujours de revenir au PSG »