Mercato - PSG : L'aveu de Pablo Sarabia sur son arrivée...

Publié le 10 août 2020 à 18h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Sarabia a quitté le FC Séville pour s'engager en faveur du PSG. Comme il l'a lui-même reconnu, l'international espagnol a été surpris par l'état d'esprit de sa nouvelle équipe lors de son arrivée.

Après trois saisons de bons et loyaux services au FC Séville, Pablo Sarabia a fait ses valises pour prendre la direction du PSG. Et en seulement quelques mois, l'international espagnol a déjà mis tout le monde d'accord au sein du club de la capitale. A deux jours de la confrontation face à l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions, Pablo Sarabia est revenu sur son arrivée au PSG. Lors d'un entretien publié sur le site officiel du club parisien, l'attaquant de 28 ans a révélé qu'il ne s'attendait pas à rejoindre un groupe aussi soudé.

«Quand je suis arrivé ici, je m'attendais à un type d’équipe différent»