Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia dévoile les raisons de son transfert !

Publié le 9 août 2020 à 18h45 par Th.B.

Recrue du dernier mercato estival, Pablo Sarabia a confirmé les espoirs placés en lui par les dirigeants du PSG en particulier lors de la seconde partie de saison. Et l’international espagnol ne regrette absolument pas d’avoir signé à Paris.

Après trois saisons passées au FC Séville, Pablo Sarabia a pris la direction du PSG l’été dernier lorsque le club de la capitale s’est aligné sur les 18M€ de sa clause libératoire. Au PSG, et ce malgré des débuts mitigés, le milieu offensif est parvenu à se faire une place de choix dans la rotation de Thomas Tuchel, ce qui lui a valu de disposer du statut d’international. L’Espagnol est d’ailleurs le deuxième joueur le plus titularisé de la saison avec 38 matchs, juste derrière Angel Di Maria. Et pour lui, son transfert au PSG a été une bénédiction pour sa carrière.

« Rejoindre le PSG a été la meilleure décision »