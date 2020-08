Foot - PSG

PSG - Malaise : Des tensions entre le groupe et Tuchel ? La réponse de Sarabia !

Publié le 4 août 2020 à 21h45 par D.M.

Interrogé sur de supposées tensions entre le groupe parisien et l’entraîneur Thomas Tuchel, Pablo Sarabia a tenu à mettre les choses au clair.

Malgré les nombreux titres remportés par le PSG cette saison et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Thomas Tuchel serait critiqué par son groupe. Le Parisien expliquait récemment que de nombreux joueurs, à l’instar d’Idrissa Gueye, auraient de plus en plus de mal avec les méthodes de travail du technicien. Les entraînements, trop centrés sur Kylian Mbappé et Neymar, ne feraient pas l’unanimité. La Gazzetta dello Sport indiquait également que les choix de Thomas Tuchel, notamment lors de la finale de la Coupe de France face à l’ASSE, étaient remis en cause. Le média italien prenait l'exemple de Pablo Sarabia, laissé sur le banc en début de match et qui ne supporterait plus son statut de « remplaçant de luxe ».

« Nous allons tous dans la même direction »