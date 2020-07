Foot - PSG

PSG - Malaise : Icardi joue cartes sur table pour Tuchel

Publié le 27 juillet 2020 à 17h30 par H.G.

Depuis son arrivée au PSG, et tout particulièrement depuis la déroute du club de la capitale il y a un an en Ligue des Champions face à Manchester United, les méthodes de Thomas Tuchel sont fréquemment pointées du doigt. Cependant, alors qu’il est fréquemment annoncé que sa relation avec son vestiaire n’est pas au beau fixe, Mauro Icardi s'est chargé de calmer les choses.

Arrivé à l’été 2018 pour succéder à Unai Emery sur le banc du PSG, Thomas Tuchel avait été l'auteur d’excellents débuts au sein du club de la capitale. Et pour cause, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund était parvenu à rapidement à imposer sa patte en faisant preuve d’une grande flexibilité tactique en cours de match, chose qui permettait au PSG de rapidement changer la donne dans un match où il était en difficulté. Seulement voilà, ces belles promesses n’ont duré que six mois. En mars 2019, les pensionnaires du Parc des Princes ont subi une deuxième « Remontada », cette fois face à Manchester United, en s’inclinant à domicile 3-1 après avoir remporté le match aller 2-0. De ce fait, encore une fois, les Parisiens ont échoué en huitième de finale de Ligue des Champions, et Thomas Tuchel a dès lors semblé perdu sur son banc. Mais malgré une fin d’exercice 2018/2019 délicate, le technicien allemand été prolongé jusqu’en juin 2021, le board parisien lui maintenant sa confiance. Cependant, le moins que l’on puisse dire est qu’il n’est pas parvenu à regagner la confiance des observateurs du PSG tant son équipe semble davantage s’appuyer sur les différences individuelles créées par Neymar et Kylian Mbappé que de se distinguer en étant une véritable force collective.

Thomas Tuchel en passe d’être lâché par son vestiaire ?

De ce fait, face à un Thomas Tuchel qui ne semble plus être réellement aux commandes de son équipe, Leonardo a déjà dans un coin de sa tête l’idée de trouver un nouvel entraîneur au PSG. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’Italo-brésilien a une idée bien précise puisqu’il aimerait confier à Massimiliano Allegri les rênes du club parisien, et cela en dépit du fait que l’état major basé à Doha souhaite conserver l’Allemand. Plus encore, il se pourrait que Leonardo ne soit pas le seul à avoir des doutes quant aux méthodes employées par Thomas Tuchel. En effet, en dépit de la qualification acquise face au Borussia Dortmund en mars dernier en Ligue des Champions, les joueurs parisiens réalisant cette fois une remontée au score (défaite 2-1 à l’aller, victoire 2-0 au retour), le vestiaire n’aurait lui-aussi pas grandement confiances en l’ancien technicien de Mayence. D’après les informations publiées par Le Parisien ce dimanche, plusieurs joueurs du vestiaire s’agaceraient des méthodes de travail de l’entraîneur de 46 ans, et tout particulièrement de ses entrainements qui seraient trop centrés sur Neymar et Kylian Mbappé. Selon le média francilien, Idrissa Gueye pointerait également du doigt un cruel manque de volume et d’intensité pendant les séances au Camp des Loges.

Mauro Icardi nie tout problème avec son entraîneur !