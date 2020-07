Foot - PSG

PSG - Malaise : Les méthodes de Tuchel pointées du doigt par le vestiaire du PSG ?

Publié le 27 juillet 2020 à 13h15 par La rédaction

Du côté du PSG, Thomas Tuchel commencerait à susciter les interrogations de son vestiaire, qui ne comprendrait pas forcément les méthodes de l'Allemand.

Après le match face à l'ASSE en finale de Coupe de France, beaucoup s’accordaient à dire que le PSG n’avait pas réalisé un grand match. Thiago Silva l’a même avoué après la rencontre : « On n'a pas très bien joué. On va parler après ». Des propos qui faisaient sens à la prestation des Parisiens bousculés par l’agressivité et l’intensité des Stéphanois. Après la blessure de Kylian Mbappé à la demi-heure de jeu, le PSG s’est montré très discret avec de nombreux cadres pas au niveau physiquement. Une situation qui serait remise en cause par les cadres du vestiaire qui pointeraient du doigt le principal concerné à leurs yeux : Thomas Tuchel.

Des consignes un peu scolaires...