Foot - PSG

PSG : Après Mbappé, Tuchel doit-il protéger Neymar à tout prix ?

Publié le 25 juillet 2020 à 11h30 par A.C.

Avec la Ligue des Champions qui arrive à grands pas et la récente blessure de Kylian Mbappé, Thomas Tuchel pourrait bien être poussé à revoir ses plans pour Neymar.

Décidément, les choses ne vont jamais pour le mieux avec le Paris Saint-Germain, lorsque la Ligue des Champions approche. Ce vendredi, Kylian Mbappé a en effet été victime d’une blessure à la cheville, après une faute de Loïc Perrin, lors de la finale de la Coupe de France. Le PSG a gagné face à l’ASSE (1-0), mais c’est bien la blessure de Mbappé qui occupe tous les esprits. Ce samedi matin, c’est en effet le champion du monde qui fait la Une de la plupart des quotidiens spécialisés, comme L’Équipe , qui titre « Cher payé », avec un Mbappé en béquilles. Car ce huitième de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta approche à grands pas, mais avant, il y aura la Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais. Un nouveau rendez-vous qui pourrait couter cher au PSG et à Thomas Tuchel...

Tuchel prêt à risquer Neymar ?

Car après avoir perdu Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre de perdre aussi Neymar ! C’est pour cela que la plupart des observateurs estiment que la tâche de Thomas Tuchel pour les prochaines semaines, est justement de préserver la star du PSG. Pourtant, l’Allemand ne semble pas partager cet avis ! « Titulariser Neymar face à l’OL ? Si Ney est là, il va jouer » a lancé le coach du PSG, juste après la finale de Coupe de France. « Ce sont des finales, on joue pour gagner des titres, le 4e de la saison. Il y a des grands doutes désormais, mais on va jouer avec la meilleure équipe possible ». Un choix que l’on peut comprendre, mais qui ne rassure pas pour autant.

Les blessures de Neymar, une longue histoire au PSG...

Car Neymar est l’homme des rendez-vous manqués, au Paris Saint-Germain. Depuis qu’il est arrivé en provenance du FC Barcelone, le Brésilien a en effet été victime de plus d’une dizaine de blessures, qui l’ont éloigné des terrains pour une période plus ou moins longue. Il y a eu ce huitième de finale retour face au Real Madrid en 2018, mais surtout l’énorme désillusion face à Manchester United, il y a un peu plus d’un an. Deux rendez-vous de Ligue des Champions qui semblaient abordables pour le PSG, encore plus avec un joueur comme Neymar... mais qui sonnent désormais comme un échec et qui pourraient bien servir d’exemple à Thomas Tuchel, à l’heure du choix de l’équipe qui affrontera l’OL en finale de la Coupe de la Ligue.