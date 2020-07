Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Neymar et le Barça, ce n'est pas encore fini...

Publié le 25 juillet 2020 à 9h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Neymar voulait absolument quitter le PSG pour retrouver le FC Barcelone. Malgré la crise provoquée par le coronavirus, la star brésilienne n'aurait toujours pas abandonné l'idée d'un retour en terres catalanes.

Après seulement deux saisons au PSG, Neymar voulait faire ses valises et faire son retour au FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Malgré ses efforts, et ceux consentis par le Barça, la star brésilienne défend toujours les couleurs du PSG. Le club catalan pourrait revenir à la charge lors de cette fenêtre de transferts estivale, mais le coronavirus et la crise qu'elle a provoquée ont fortement touché ses caisses. Ainsi, Eric Abidal pourrait ne pas avoir les moyens nécessaires pour rapatrier Neymar, engagé avec le club de la capitale jusqu'en juin 2022. Malgré tout, le numéro 10 du PSG ne désespérerait pas et attendrait toujours un signe du directeur technique du FC Barcelone.

Neymar à la disposition du FC Barcelone ?