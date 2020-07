Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 400M€ bientôt bouclé par le Barça !

Publié le 25 juillet 2020 à 7h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Manchester United, Ansu Fati va finalement rester au FC Barcelone. Et le club culé compte rapidement blinder sa pépite de 17 ans.

Ansu Fati continue d’impressionner. A seulement 17 ans, le prodige du FC Barcelone a planté 8 buts et délivré 1 passe décisive en 32 rencontres toutes compétitions confondues avec le Barça. Une saison pleine pour le jeune attaquant barcelonais, qui a réalisé de très belles performances depuis le retour du championnat après la pandémie de Covid-19. Pendant un temps lié à un départ vers Manchester United, Ansu Fati n’aurait finalement reçu aucune offre des Red Devils , et c'est bien au Barça que l'attaquant va poursuivre sa carrière.

L'avenir d'Ansu Fati s'écrit au Barça avec une clause à 400M€