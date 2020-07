Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et c’est reparti pour Kylian Mbappé…

Publié le 25 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Kylian Mbappé sera un joueur du PSG la saison prochaine comme il l’a lui-même assuré cette semaine, mais pour combien de temps ?

Certes, Kylian Mbappé a assuré son avenir au PSG pour une saison supplémentaire. Mardi, dans le cadre de la large victoire parisienne au Parc des princes face au Celtic Glasgow, l’attaquant du PSG a déclaré qu’il fera partie intégrante de l’effectif la saison prochaine. Ce qui veut dire qu’il entrera dans l’avant-dernière année de son contrat courant jusqu’en juin 2022. Néanmoins, cela ne veut pas assurer qu’il prolongera son bail. Ainsi, Mbappé pourrait quitter le club de la capitale à un an de la fin de son contrat à l’été 2021 et d’après la presse espagnole, cette tendance serait susceptible d’à terme se confirmer.

Mbappé voudrait se laisser le temps de la réflexion