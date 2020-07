Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jacques-Henri Eyraud a fixé un départ à 12M€ pour cet été !

Publié le 24 juillet 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Maxime Lopez semble tout proche de la sortie. Le milieu de terrain marseillais se rapproche à grands pas du FC Séville, mais le prix de départ fixé par Jacques-Henri Eyraud retarderait l’issue du dossier…

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM devra boucler plusieurs départs cet été afin de remplir les caisses, et plusieurs joueurs sont précisément ciblés à cet effet : Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car, qui disposent d’une valeur marchande conséquente, sont tout désignés à cet effet. Mais c’est un autre élément, qui n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM, qui se trouve aujourd’hui tout proche de la sortie : il s’agit de Maxime Lopez.

Lopez a un accord avec Séville

La Colina de Nervion annonce ce vendredi que Maxime Lopez serait d’ores et déjà tombé d’accord avec le FC Séville, qui suit depuis un moment le jeune milieu de terrain de l’OM. Peu utilisé par André Villas-Boas qui n’en faisait pas un titulaire cette saison au sein du club phocéen et qui lui préférait d’autres joueurs comme Morgan Sanson et Valentin Rongier, Lopez a des envies d’ailleurs, et son départ vers Séville semble clairement se préciser. En cas de transfert, il retrouverait d’ailleurs une vieille connaissance, en la personne de Lucas Ocampos. Mais pour le moment, les prétentions de l’OM feraient bloquer les négociations…

L’OM réclame 12M€, Séville en propose 8M€

Toujours selon les informations du média andalou, les dirigeants de l’OM réclameraient pas moins de 12M€ pour accepter une vente de Maxime Lopez à un an de la fin de son contrat. Ce montant serait jugé trop onéreux par le FC Séville, qui avait plutôt entamé ses négociations avec Jacques-Henri Eyraud sur les bases d’un transfert à 8M€. Finalement, en toute logique, les deux parties pourraient donc finir par s’entendre à hauteur de 10M€ dans les prochains jours, mettant ainsi un terme à ce dossier qui bouge depuis maintenant plusieurs semaines en coulisses.