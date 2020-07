Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Marquinhos sur son avenir !

Publié le 24 juillet 2020 à 10h45 par La rédaction

Devenu un véritable taulier du PSG, Marquinhos devrait d'ailleurs récupérer le brassard de capitaine après le départ de Thiago Silva. Ayant explosé dans la capitale, le Brésilien souhaite d'ailleurs y terminer sa carrière…

Après seulement une saison à l'AS Rome, Marquinhos avait réussi à convaincre le PSG de lâcher près de 30M€ pour le recruter 2013. Si certains s'étaient alors interrogés sur cet investissement, ce n'est désormais plus le cas. En effet, à 26 ans, le Brésilien est l'un des piliers de l'effectif de Thomas Tuchel, qui n'hésite même pas à l'aligner au milieu de terrain dans les grands rendez-vous. Avec le futur départ de Thiago Silva, Marquinhos a tout pour être le futur patron du PSG, lui qui se sent bien dans la capitale. L'aventure se déroule donc à merveille pour le Parisien, qui a d'ailleurs émis un énorme souhait pour la suite de sa carrière.

« Oui, je veux finir ma carrière au PSG »