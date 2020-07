Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a le feu vert dans ce dossier XXL !

Publié le 24 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Désireux de prolonger Steve Mandanda au plus vite, André Villas-Boas a reçu un signal positif de la part de son gardien qui affiche plus que jamais son envie de terminer sa carrière à l’OM.

« Mandanda est très important. On ne peut pas se permettre de perdre un tel joueur. Il a été décisif l'année dernière, il se trouve peut-être dans le meilleur moment de sa carrière si je puis me permettre. Les négociations avec de grands joueurs sont difficiles. Mais je n'imagine pas une saison sans lui » , confiait dernièrement André Villas-Boas sur l’avenir de Steve Mandanda, affichant donc clairement son envie de prolonger le gardien de l’OM le plus rapidement possible. Et visiblement, cette envie est clairement réciproque puisque Mandanda a ouvert la porte à son entraîneur jeudi dans les colonnes de L’Equipe.

« Ma volonté est de finir ici »