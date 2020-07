Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda a bien failli prendre une décision fracassante pour sa carrière !

Publié le 23 juillet 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

De retour au premier plan ces derniers mois avec l’OM, Steve Mandanda avait pourtant vécu une saison 2018-2019 très compliquée sur le plan sportif et personnel. À tel point que le gardien français a même songé à tirer sa révérence… Explications.

Alors qu’il a été l’un des grands artisans de la très bonne saison réalisée par l’OM en championnat, et récompensée par une belle deuxième place derrière le PSG, Steve Mandanda (35 ans) a retrouvé son meilleur niveau ces derniers mois. Pourtant, l’après-Coupe du monde avait été difficile à digérer pour le gardien marseillais, qui avait notamment été pointé du doigt pour son surpoids lors de la saison 2018-2019, et ses performances avec l’OM s’en étaient ressenties. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi, Mandanda livre ses vérités à ce sujet.

Mandanda a songé à la retraite

Le gardien de l’OM assure que s’il n’avait pas réussi à redresser la barre cette saison, il aurait certainement pris sa retraite : « Si j’avais refait une saison comme la précédente, ç’aurait été certainement le moment d’arrêter. Je savais au fond de moi que j’allais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On ne sait jamais si cela va fonctionner mais si on s’est donné les moyens de réussir, il n’y a aucun regret à avoir. Compliqué de se remettre en question ? Quand on a envie, quand on est encore compétiteur, ça se fait naturellement. Je n’étais pas satisfait de moi-même avant même que la saisonse termine, je savais que j’allais tout mettre en œuvre pour être de nouveau performant. Dès les premières séances, je me sentais bien, j’étais dans un bon mood. Et il y a plein d’autres éléments plus personnels qui ont joué », confie Steve Mandanda. Finalement, l’international français à retrouvé de bonnes sensations, et il le doit en partie à un homme…

Villas-Boas a joué un rôle important