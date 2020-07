Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation inattendue dans le feuilleton Havertz !

Publié le 23 juillet 2020 à 12h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid, Kai Havertz se rapprocherait un peu plus chaque jour de Chelsea. Alors que la majorité des clubs européens ont été fortement touchés par la crise financière due au coronavirus, les Blues seraient en passe de réaliser un coup financier grandiose pour l’arrivée de la pépite allemande !

Monstrueux depuis la reprise, Kai Havertz est aujourd’hui un des joueurs phares de la Bundesliga. A seulement 21 ans, le pépite allemande est dotée d’une grande maîtrise technique, d’une belle vision du jeu mais surtout d’une polyvalence très intéressante. Aussi adroit devant le but que dans l’entrejeu, Havertz est aujourd’hui au centre des regards de nombreux cadors européens. Parmi les clubs intéressés figure notamment le Real Madrid comme Le 10 Sport vous l’avait annoncé le 19 mai dernier, où Zinedine Zidane est tombé sous le charme de son profil. Toutefois, la tendance indique qu’il se rapprocherait de Chelsea de jour en jour. En plus d’être proche de s’offrir une des plus grandes révélations de cette saison, Chelsea est en passe de réaliser un coup financier tout simplement extraordinaire !

Un salaire très étonnant !