Mercato - Real Madrid : L'avenir de Zidane serait définitivement scellé !

Publié le 23 juillet 2020 à 8h30 par A.D. mis à jour le 23 juillet 2020 à 8h35

De retour sur le banc du Real Madrid depuis mars 2019, Zinedine Zidane a mené les siens vers un nouveau titre de Liga. Avant le final 8 en Ligue des Champions, l'avenir du technicien français serait déjà fixé, et il devrait toujours occuper le banc merengue la saison prochaine.

Zinedine Zidane a fait son retour au Real Madrid en mars 2019. Auteur d'une saison 2019-2020 en dent de scies avant la reprise, le technicien du Real Madrid a vu son avenir être remis en question. Une situation qui a donné des idées à la Juventus. Alors que Maurizio Sarri serait décrié, La Vieille Dame songerait à recruter Zinedine Zidane avant le début de la prochaine saison. Toutefois, la donne aurait totalement changé depuis la reprise. En effet, Zinedine Zidane et ses hommes ont su profiter des contreperformances du Barça pour prendre la tête de la Liga et remporter le titre. Ce qui aurait convaincu Florentino Perez et la direction du Real Madrid de conserver leur technicien.

