Mercato - OM : Un dossier de Villas-Boas fixé à 4,5M€ !

Publié le 23 juillet 2020 à 7h30 par La rédaction

Sur les tablettes de l’OM, Dimitrios Giannoulis pourrait partir cet été. Les exigences du PAOK seraient d'ailleurs connues.

Quelle sera la prochaine recrue de l’OM ? Après avoir recruté Pape Gueye et Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund, André Villas-Boas attend d’autres joueurs. L'entraîneur portugais de l’OM a clairement annoncé la couleur concernant la suite du mercato en exigeant deux autres recrues : un attaquant et un arrière gauche. Alors que le dossier d’un attaquant n’a pas connu d’avancée majeure, l'arrivée d’un latéral gauche s'agite ces derniers jours. De nombreuses pistes ont été évoquées et Le Phocéen souffle de son côté le nom de Dimitrios Giannoulis. Le défenseur gauche du PAOK Salonique sort d’une bonne saison (1 but et 6 passes décisives toutes compétitions confondues) et un départ serait même envisagé par son club qui aurait déjà fixé son prix…

Le PAOK Salonique prêt à le lâcher pour 4,5 M€ !