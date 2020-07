Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce la couleur pour la suite du recrutement !

Publié le 22 juillet 2020 à 13h45 par B.C.

Après avoir recruté Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas attend désormais au moins deux renforts supplémentaires pour renforcer son effectif.

Comme attendu, Leonardo Balerdi (21 ans) a officiellement rejoint l'Olympique de Marseille ce mardi. Le défenseur central argentin a été prêté par le Borussia Dortmund pour une saison à l'OM, qui dispose d'une option d'achat de 14M€ pour le conserver par la suite. L'ancien coéquipier de Dario Benedetto est le deuxième renfort d'André Villas-Boas après Pape Gueye, arrivé gratuitement en provenance du HAC. Malgré ses problèmes financiers, l'OM réalise pour le moment un mercato satisfaisant, et AVB ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Villas-Boas vise maintenant un attaquant et un latéral gauche