Mercato - OM : Villas-Boas est en train de réaliser un recrutement inattendu !

Malgré les moyens financiers très limités de l’OM pour cet été, André Villas-Boas a déjà réussi à boucler trois recrues à moindres frais et parvient donc à déjouer les pronostics sur le mercato infernal qui lui était promis.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM traverse actuellement délicate sur plan financier et accuserait un déficit qui avoisinerait les 60M€ en cette fin de saison. Par conséquent, André Villas-Boas devrait être contraint de laisser partir plusieurs joueurs majeurs cet été, comme Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car. Mais alors que l’OM disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, l’entraîneur portugais va néanmoins devoir être en mesure d’aligner une équipe compétitive, et ainsi réaliser le meilleur recrutement possible cet été.

Gueye, Balerdi… L’OM boucle des coups prometteurs

Le mercato estival de l’OM avait débuté avec le recrutement définitif d’Alvaro Gonzalez, alors que le défenseur espagnol avait réalisé un exercice 2019-2020 assez convaincant en prêt. Son arrivée, bouclée pour seulement 4M€, devrait donc permettre à André Villas-Boas de s’assurer une arrière-garde de qualité. Par ailleurs, l’entraîneur de l’OM a réussi à attirer pour 0€ le prometteur milieu de terrain de 21 ans, Pape Gueye, qui a réalisé de bons débuts en match amical : « Il a démontré toute l’étendue de son talent. Maintenant, l’OM, c’est autre chose. Il faut beaucoup travailler mais je ne suis pas inquiet pour lui, il va réussir ici », a d’ailleurs confié Florian Thauvin au sujet de Gueye. Un renfort gratuit qui devrait donc faire beaucoup de bien dans l’entrejeu. Et enfin, RMC Sport a annoncé ce mardi que l’arrivée de Leonardo Balerdi serait imminente, puisque le défenseur argentin du Borussia Dortmund passerait sa visite médicale avant de valider son prêt à l’OM, assorti d’une option d’achat de 14M€. Mais pour le moment, ni Gueye ni Balerdi n’ont coûté le moindre centime en terme d’indemnité de transfert…

