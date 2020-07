Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est réglé pour la nouvelle recrue de Villas-Boas !

Publié le 21 juillet 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 21 juillet 2020 à 8h19

Comme prévu, Leonardo Balerdi devrait débarquer à l’OM dans les prochaines heures, et la presse argentine apporte de nouveaux éléments sur les coulisses du prêt du jeune défenseur argentin du Borussia Dortmund.

Après avoir recruté librement Paye Gueye, l’OM serait tout proche de boucler un autre renfort à moindre coût pour cet été ! Leonardo Balerdi (21 ans), jeune défenseur central argentin en manque de temps de jeu au sein du Borussia Dortmund, intéresserait fortement André Villas-Boas, et son arrivée sous la forme d’un prêt avec option semblait bien partie pour être bouclée par la direction de l’OM ces dernières heures. Et selon la presse argentine, cette tendance se confirme…

Balerdi vers un prêt avec option d’achat à 14M€

Selon Radiorivadavia , Leonardo Balerdi devrait débarquer dans les prochaines heures afin de valider sa visite médicale avec l’OM et acter son arrivée. Le défenseur du Borussia Dortmund arrivera bien sous la forme d’un prêt avec option d’achat, mais cette dernière s’élèverait à 14M€, et non 15M€ comme annoncé précédemment. À noter enfin que Boca Juniors, le club formateur de Balerdi, conserverait 10% des droits du joueur.