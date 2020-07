Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait bouclé un dossier brûlant !

Publié le 20 juillet 2020 à 19h45 par A.D.

En quête d'un nouveau défenseur central, André Villas-Boas aurait jeté son dévolu sur Leonardo Balerdi. Et les efforts du coach de l'OM auraient déjà porté leurs fruits, puisqu'il aurait trouvé un accord de principe avec le Borussia Dortmund.

Alors que l'OM s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, André Villas-Boas compterait sur le mercato estival pour gonfler son effectif. Dans cette optique, le technicien portugais serait en quête d'un nouveau défenseur central. Pour venir épauler et concurrencer Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Lucas Perrin, André Villas-Boas voudrait attirer Leonardo Balerdi vers l'OM. Et il semblerait que le natif de Porto n'ait pas perdu de temps sur ce dossier.

Un accord oral pour Leonardo Balerdi ?