Mercato - PSG : Que se passe-t-il avec Milinkovic-Savic ?

Publié le 20 juillet 2020 à 19h30 par A.C.

Sergej Milinkovic-Savic a réalisé une première partie de saison extraordinaire, s’attirant d’ailleurs les faveurs du Paris Saint-Germain et de Leonardo. Pourtant, les choses vont beaucoup miens bien, depuis la reprise de la Serie A...

Depuis plusieurs semaines déjà, nous vous parlons de l’intérêt prononcé de Leonardo pour Sergej Milinkovic-Savic. Il faut dire que le Serbe a le profil parfait pour renforcer le milieu du Paris Saint-Germain. Tout d’abord, c’est un joueur encore jeune à 25 ans, qui doit encore atteindre le pic dans sa carrière. Puis, son apport physique serait très important. Avec ses 1,91m, Milinkovic-Savic fait sa loi en Serie A sous les couleurs de la Lazio et est d’une aide précieuse pour décharger le fantaisiste Luis Alberto d’une grande partie du sale travail. Milinkovic-Savic n’est toutefois pas un simple déménageur. La grande priorité de Leonardo est en effet excellent balle au pied et a un grand apport en phase offensive, avec six buts et sept passes décisives délivrées cette saison, toutes compétitions confondues. La Lazio est réputée pour être très dure en négociations, amis selon nos informations le directeur sportif du PSG possède un atout de taille, pour boucler l’arrivée de Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic n’est plus que le fantôme de lui-même

La Gazzetta dello Sport évoqué un transfert à plus de 85M€ pour Sergej Milinkovic-Savic au Paris Saint-Germain... mais les vaut-il vraiment ? Car depuis la reprise, ce n’est pas vraiment ça pour le joueur de 25 ans. A l’image de l’ensemble de son équipe, Milinkovic-Savic est méconnaissable. Ce n’est pas tout, puisqu' Il Corriere dello Sport a laissé entendre que, distrait par les spéculations sur son avenir et l’intérêt du PSG ou du Real Madrid, le milieu aurait déjà la tête ailleurs. Une distraction qui ne plait pas du tout à Simone Inzaghi ainsi qu’au président Claudio Lotito, puisque des petites tensions existeraient. Ce n’est pas tout cela pourtant qui poussera la Lazio à baisser ses exigences... ce qui n’arrange pas vraiment les affaires de Leonardo, pour le moment.

A Doha, on préfère Bennacer pour le PSG

Il faut dire que même au sein du Paris Saint-Germain, la piste Sergej Milinkovic-Savic ne fait pas l’unanimité. S’il est la grande priorité de Leonardo, ce n’est pas le cas des propriétaires du PSG. Selon nos informations, à Doha on penche plutôt pour Ismaël Bennacer du Milan AC et cela donne lieu à quelques divergences. Leonardo ne semble en effet pas vouloir lâcher l’affaire pour Milinkovic-Savic, mais est-il vraiment le seul capitaine à bord ? Pas si sûr...