Mercato - OM : La grande annonce de Villas-Boas sur cette piste brûlante !

19 juillet 2020

Dans les petits papiers du club phocéen et d’André Villas-Boas, Leonardo Balerdi est proche de l’OM, mais le transfert n’est pas encore bouclé d’après les propos de l’entraîneur marseillais.

Leonardo Balerdi veut rejoindre l’OM. C’est du moins l’information que L’Équipe divulguait samedi. Le quotidien sportif révélait en outre qu’il ne restait plus que quelques détails à régler pour que le défenseur central du Borussia Dortmund ne devienne officiellement un joueur de l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le BvB, l’international argentin de 21 ans serait une piste bien réclamée par André Villas-Boas qui s’impatienterait toujours selon L’Équipe . Néanmoins, cette opération n’est pas encore bouclée comme l’entraîneur de l’OM l’a assuré.

« On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait »