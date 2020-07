Foot - Mercato - Barcelone

Mercato – Barcelone : Quique Setién se prononce une nouvelle fois sur son avenir !

Publié le 19 juillet 2020 à 21h30 par La rédaction

Alors que son avenir au FC Barcelone semble incertain, Quique Setién ne paraît par préoccupé par son la suite et se dit « tranquille ».

L’avenir de Quique Setién sur le banc du FC Barcelone est plus que jamais disputé. En effet, l’entraîneur du Barça est dans une situation délicate au sein du club catalan, d’autant plus que ses joueurs lui tourneraient le dos. L’ancien entraîneur du Real Betis n’a pas répondu aux attentes qui étaient placées en lui et n’a jamais réellement su imposer ses idées à Barcelone. La direction catalane serait même déjà passé à l’action pour préparer sa succession. Plusieurs noms reviennent : Xavi, ou encore le Néerlandais Patrick Kluivert. Mais malgré ce climat particulier, Quique Setién ne paraît pas préoccupé par son avenir…

« Mon avenir ne me concerne pas »