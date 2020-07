Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point du Barça pour Patrick Kluivert !

Publié le 19 juillet 2020 à 14h00 par T.M.

Ce dimanche, la presse espagnole a soufflé le nom de Patrick Kluivert pour venir remplacer Quique Setien sur le banc du FC Barcelone. Une rumeur qui n’a pas manqué de faire réagir le club catalan.

Si rien n’a pour le moment été décidé, Quique Setien est toutefois en grand danger au FC Barcelone. L’entraîneur blaugrana pourrait rapidement laisser sa place et la question de son successeur fait énormément parler en Catalogne. Qui pourrait venir s’asseoir sur le banc de touche ? Ce dimanche, Mundo Deportivo a dévoilé une nouvelle piste en la personne de Patrick Kluivert. Aujourd’hui en charge de La Masia, le Néerlandais, passé par le Barça en tant que joueur, serait d’ailleurs le remplaçant idéal aux yeux des joueurs. Toutefois, du côté du Barça, les échos ne semblent pas vraiment être ceux là en ce qui concerne Kluivert…

« Une mauvaise blague »