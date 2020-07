Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’option Patrick Kluivert déjà activée par le Barça !

Publié le 19 juillet 2020 à 10h30 par T.M.

Alors que Quique Setien pourrait ne pas faire long feu sur le banc du FC Barcelone, le club catalan pourrait bien se tourner vers Patrick Kluivert. Un dossier qui aurait déjà été ouvert par les Blaugrana.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du FC Barcelone, Quique Setien est plus que jamais sous le feu des critiques. Face aux résultats décevants des Blaugrana et la perte du titre de champion d’Espagne face au Real Madrid, l’entraîneur du Barça pourrait rapidement laisser sa place sur le banc de touche. D’ailleurs, en Catalogne, la succession de Setien ne cesse de faire parler. Alors que l’option Laurent Blanc a été évoquée ces dernières heures, ce dimanche, la presse espagnole souffle un nouveau nom : Patrick Kluivert. Ancien joueur du Barça, le Néerlandais est aujourd’hui en charge de La Masia. Il pourrait donc se voir confier de plus grosses responsabilités à l’avenir.

Kluivert déjà sondé…