Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién, Kluivert… Josep Maria Bartomeu va trancher !

Publié le 19 juillet 2020 à 9h30 par H.G.

Alors que l’avenir de Quique Setién semble s’écrire loin du FC Barcelone une fois l’exercice 2019/2020 terminé, Josep Maria Bartomeu sera le seul à trancher pour le futur de l’ancien coach du Real Betis en dépit de la préférence du vestiaire pour Patrick Kluivert.

Après seulement sept mois passés sur le banc du FC Barcelone, Quique Setién pourrait déjà quitter son poste en fin de saison. Incapable d’imposer sa patte au Barça et ayant perdu la course au titre, l’avenir de l’ancien coach du Real Betis s’écrit plus que jamais en pointillés, d’autant plus que sa relation avec le vestiaire barcelonais serait au plus mal. Dans le même temps, Mundo Deportivo a annoncé ce dimanche que les joueurs Blaugrana seraient favorables à l’idée de voir Patrick Kluivert débarquer sur le banc du FC Barcelone cet été dans le costume d’entraîneur, eux qui le verraient comme le Zinedine Zidane de l’écurie catalane. Cependant, en dépit de cette préférence affichée par Lionel Messi et ses compères, le vestiaire catalan ne sera pas en mesure de véritablement trancher en faveur de la venue du Néerlandais de 44 ans.

Josep Maria Bartomeu sera le seul à décisionnaire pour Patrick Kluivert !