Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Lautaro Martinez confirme un énorme scénario pour son avenir !

Publié le 19 juillet 2020 à 9h00 par D.M.

Des proches de Lautaro Martinez ont confirmé à la presse espagnole les informations de la Gazzetta dello Sport. L’attaquant privilégierait un départ vers le FC Barcelone et attendrait 2021 avant de prendre la direction de la Catalogne.

C’est un feuilleton qui dure depuis des mois et qui occupe une place centrale dans l’actualité. A la recherche d’un attaquant, le FC Barcelone souhaite attirer Lautaro Martinez. Toutefois, affaibli par les retombées de la crise sanitaire, le club catalan se retrouve dans l’obligation de vendre des joueurs afin de renflouer ses caisses et passer à l’offensive dans ce dossier. Mais le FC Barcelone ne parvient pas à trouver des liquidités. Ainsi, la Gazzetta dello Sport annonçait ce vendredi que Lautaro Martinez n’aurait d’yeux que pour le club blaugrana et devra attendre la saison prochaine avant de rejoindre la Catalogne, et ce malgré l’irruption dans ce dossier de Manchester City.

Lautaro Martinez restera à l’Inter la saison prochaine