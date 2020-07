Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se dirige vers un été catastrophe…

Publié le 18 juillet 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Alors que le dossier Neymar semble clos, faute de moyens nécessaires pour rapatrier le Brésilien, le FC Barcelone ne devrait même pas pouvoir mener à bien sa priorité estivale, à savoir le recrutement de Lautaro Martinez.

Depuis 2017 et le départ de Neymar pour 222M€ au PSG, le FC Barcelone a rarement fait les bons choix sur le marché des transferts. Afin de remplacer la star du PSG, le Barça avait successivement recruté Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho qui ne sont jamais parvenus à être à la hauteur, le premier enchaînant les blessures quand l’autre n’a pas retrouvé son niveau d’antan à Liverpool. Par la suite, des transactions pour Malcom entre autres se sont avérées être également des échecs. Pour Antoine Griezmann, Frenkie de Jong et bien d’autres, le FC Barcelone a puisé dans ses ressources financières. À présent, le club blaugrana ne semble pas avoir les fonds nécessaires pour rapatrier Neymar dont l’arrivée serait escomptée dans le vestiaire du FC Barcelone depuis l’été dernier. Pourtant, Josep Maria Bartomeu assurait en mars dernier que le Barça serait « sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu’il jugera appropriées ». Vu comme c’est parti, le FC Barcelone ne pourra pas aller chercher Neymar cet été, et le Brésilien ne serait pas le seul échec du Barça .

Après Neymar, le dossier Lautaro Martinez se complique

Ces derniers jours, La Gazzetta dello Sport a jeté un gros froid sur le dossier Lautaro Martinez, qui est depuis quelques temps la grande priorité estivale du FC Barcelone. Pour parvenir à s’attacher les services de l’Argentin, le Barça devrait en amont renflouer ses caisses grâce à des ventes conséquentes. Chose que le club blaugrana ne compterait pas faire avant la fin de la saison d’après ESPN . Lautaro Martinez voudrait à tout prix rejoindre le FC Barcelone et serait prêt à snober Manchester City et d’attendre l’été 2021 afin de voir son souhait se réaliser. Pour le podcast B/R Football Ranks , le journaliste de Bleacher Report Dean Jones a assuré que l’Inter n’avait aucun intérêt à vendre Lautaro Martinez à l’intersaison. Le club milanais préparerait la saison prochaine et l’Argentin ferait partie intégrante des plans des Nerazzurri . Les dirigeants lombards seraient certains qu’il ne bougera pas, en grande partie parce que aucun club ne pourrait ou serait enclin à se l’offrir. Mais là ne résiderait pas l’unique problème du FC Barcelone dans ce dossier.

Lautaro Martinez n’a pas demandé un bon de sortie à l’Inter