Mercato - PSG : Le FC Barcelone est enfin fixé pour Neymar !

Publié le 18 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Après avoir été proche de recruter Neymar l’été dernier, le FC Barcelone n’aurait plus ses chances dans ce dossier puisque l’attaquant brésilien, plus épanoui que jamais au PSG, devrait se diriger vers une prolongation de contrat.

Neymar et le PSG, c’est enfin une histoire qui fonctionne à merveille ! Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, Neymar se sent enfin heureux dans la capitale, ce qui devrait donc permettre à Leonardo sur des bases beaucoup plus sereines avec la star brésilienne pour une prolongation de son contrat, qui court jusqu’en juin 2022. Et alors que le FC Barcelone était passé proche de boucler un retour de Neymar l’été dernier et aurait toujours des vues sur le numéro 10 du PSG, cette piste semble définitivement morte.

« Pour la première fois, il se sent comme chez lui »