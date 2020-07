Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé sait à quoi s’en tenir pour cet été !

Publié le 18 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne sera pas recruté cet été par le Real Madrid comme l’a clairement indiqué le président du club merengue, Florentino Pérez.

Depuis plusieurs années maintenant, Kylian Mbappé figurerait sur les tablettes du Real Madrid, qui a déjà tenté d’enrôler l’attaquant français à plusieurs reprises et notamment durant l’été 2017 avant que le joueur n’opte finalement pour un transfert au PSG. Mais en ce contexte délicat de Covid-19 , les finances du club merengue ont été impactées, ce qui contraint Zinedine Zidane à devoir patienter au moins un an de plus pour pouvoir déloger Mbappé du PSG. Et cette tendance s’est officiellement confirmée…

Le Real n’ira pas sur Mbappé cet été