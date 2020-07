Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Monchi aurait un atout de taille pour Juan Bernat !

Publié le 17 juillet 2020 à 22h15 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat au PSG, Juan Bernat verrait le FC Séville le courtiser. Et en Andalousie, Monchi pourrait compter sur un gros atout pour espérer rafler la mise.

A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Juan Bernat ? Dernièrement, le FC Barcelone et la Juventus avaient déjà été annoncés sur les rangs pour récupérer le joueur du PSG, sous contrat jusqu’en 2021. Mais voilà qu’un nouveau concurrent se serait mêlé à la lutte. En effet, selon les informations de La Colina de Nervion , Monchi aimerait bien faire venir l’Espagnol au FC Séville. Y arrivera-t-il ? Alors que le directeur sportif andalou serait d’abord répondre à la question de la date de son offensive, une fois la réponse trouvée, Monchi pourrait s’appuyer sur un solide argument pour espérer convaincre Bernat…

L’argument Lopetegui !