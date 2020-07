Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Milinkovic-Savic aurait des revendications colossales !

Publié le 17 juillet 2020 à 19h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité pour le mercato estival. Selon la presse italienne, le milieu de la Lazio voudrait faire ses valises cet été et percevoir un salaire XXL.

Malgré les recrutements d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye l'été dernier, Leonardo souhaite absolument recruter un milieu de terrain cet été. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a déjà identifié plusieurs cibles et fait de Sergej Milinkovic-Savic sa priorité. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a déjà lancé les grandes manoeuvres pour avancer ce dossier. Selon nos informations du 8 juillet, l'ancien du Milan AC discute régulièrement avec Mateja Kezman, ancien du PSG et agent de Sergej Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic en quête d'un gros salaire ?