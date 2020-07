Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une très bonne nouvelle dans ce dossier XXL !

Publié le 17 juillet 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Pour apporter du poids au milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo voudrait s'attaquer à Sergej Milinkovic-Savic lors du prochain mercato estival. Auteur de prestations timides lors des derniers matchs de la Lazio, le milieu serbe agacerait Igli Tare, qui pourrait décider de le vendre. Toutefois, le recrutement de Sergej Milinkovic-Savic ne devrait pas être une tâche facile pour autant pour le PSG, puisque le Real Madrid, Manchester United et Chelsea seraient également dans le coup.

De retour au PSG depuis un an, Leonardo n'a pas chômé lors du dernier mercato estival. Pour étoffer l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif italo-brésilien a recruté à tous les postes. Ainsi, Keylor Navas, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Mauro Icardi, entre autres, ont rejoint les rangs du PSG. Et malgré les deux arrivées au milieu de terrain, Leonardo ne voudrait pas en rester là et aimerait toujours renforcer ce secteur de jeu. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait relancé un ancien dossier du club : Sergej Milinkovic-Savic.

Leonardo a passé la seconde pour Milinkovic-Savic

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a déjà lancé les grandes manoeuvres pour mener à bien ce dossier. Selon nos informations du 8 juillet, le directeur sportif du PSG est en contact permanent avec Mateja Kezman, le représentant de Sergej Milinkovic-Savic. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Leonardo a un autre atout de taille en ce qui concerne le milieu de terrain de la Lazio. Proche d'un des avocats des Biancocelesti , l'ancien du Milan AC compte se servir de cette connexion pour se rapprocher du club romain et mettre un gros coup de boost à ce dossier quand le moment sera opportun. D'ailleurs, cela pourrait être pour bientôt, puisque la Lazio envisagerait de plus en plus le départ de Sergej Milinkovic-Savic.

La Lazio prête à se débarrasser de Milinkovic-Savic ?