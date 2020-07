Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des doutes sur la piste Milinkovic-Savic ? La réponse !

Publié le 11 juillet 2020 à 19h15 par A.C.

Sergej Milinkovic-Savic, milieu de la Lazio, devrait beaucoup faire parler de lui au cours des prochains mois.

Le chantier principal de Leonardo au Paris Saint-Germain, est le milieu de terrain. Le 29 mai dernier, nous vous dévoilions la short-list du directeur sportif du PSG, avec notamment les noms de Lorenzo Pellegrini et d’Ismaël Bennacer. La priorité est pourtant tout autre ! Selon nos informations, Leonardo fait tout son possible pour attirer Sergej Milinkovic-Savic au PSG cet été, avec la Lazio qui souhaite tirer entre 85 et 100M€ avec sa possible vente.

Le PSG prêt à miser sur Milinkovic-Savic