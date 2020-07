Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait offrir un énorme milieu à Tuchel !

Publié le 11 juillet 2020 à 4h30 par A.M.

Bien décidé à renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo semble avoir avancé ses pions sur différents dossiers comme ceux concernant Ismaël Bennacer et Sergej Milinkovic-Savic.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité de Leonardo pour cet été, avec Lorenzo Pellegrini en plan B. De son côté, Doha penche plutôt pour le profil d'Ismaël Bennacer. Par conséquent, le directeur sportif du PSG semble plus que jamais décidé à renforcer l'entrejeu de l'effectif de Thomas Tuchel, une priorité pour cet été. Et visiblement, ses dossiers avancent bien.

Avancées notables pour Bennacer et Milinkovic-Savic ?