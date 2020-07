Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt à l'origine d'un coup de tonnerre pour Villas-Boas !

Publié le 11 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas a finalement décidé de rester sur le banc de l'OM, le technicien portugais révèle l'important de Frank McCourt dans son choix.

André Villas-Boas sera bien sur le banc de l'OM la saison prochaine. Mais ce qui est une certitude aujourd'hui était loin de l'être il y a encore quelques semaines lorsqu'Andoni Zubizarreta quittait le club. Et pour cause, le technicien portugais a plusieurs fois assuré qu'il liait son avenir à son directeur sportif. Son départ semblait donc quasiment acté, avant un retournement de situation orchestré par les joueurs, mais pas seulement. André Villas-Boas explique en effet que le discours de Frank McCourt a également fait la différence.

McCourt a convaincu Villas-Boas de rester