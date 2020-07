Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta, McCourt... Eyraud donne les raisons de son énorme volte-face !

Publié le 10 juillet 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Il y a quelques semaines, le départ d'André Villas-Boas ne faisait aucun doute, dans la foulée de celui d'Andoni Zubizarreta. Et pourtant, le technicien portugais a décidé d'honorer sa dernière année de contrat sur le banc de l'OM. Un revirement de situation qui s'explique par trois raisons précises, comme il l'explique.

Le 14 mai dernier, l'Olympique de Marseille a annoncé se séparer d'Andoni Zubizarreta d'un commun accord. Un départ qui semblait clairement sceller l'avenir d'André Villas-Boas qui n'a jamais caché qu'il liait son futur à celui de son directeur sportif. Et pour cause, les deux hommes sont très proches et le technicien portugais a plusieurs fois rappelé que s'il avait accepté de rejoindre l'OM, c'était en grande partie grâce à Andoni Zubizarreta. Par conséquent, les spéculations concernant le nouvel entraîneur olympien ont rapidement fait parler... avant qu'André Villas-Boas ne fasse machine arrière. Contre toute attente, l'entraîneur lusitanien a décidé d'honorer sa dernière année de contrat, en refusant tout de même une prolongation. Dans les colonnes de L'Equipe , il livre d'ailleurs les raisons de cette volte-face.

Le forcing des joueurs

Et sans surprise, comme l'expliquait ces derniers jours Alvaro Gonazlez, les joueurs ont eu une énorme influence sur le choix d'André Villas-Boas. « Ces moments ont été très difficiles pour moi, c’est très dur de revenir sur ma parole alors que je m’étais exposé publiquement. Tu perds un peu la face. Les joueurs, et seulement les joueurs, ont été la clé pour me faire changer d’avis. C’est d’ailleurs la première chose que j’ai voulu faire le jour de la reprise, leur rendre hommage. J’ai fait une petite réunion à la Commanderie, après les tests Covid, et je leur ai dit merci. J’ai eu beaucoup d’entre eux au téléphone, pendant des jours d’incertitude par rapport à mon futur à l’OM, et ils ont fait en sorte que je change d’avis. Parfois, une personne peut changer d’avis. J’espère qu’à la fin de la saison on dira que c’était une bonne chose. On a bien travaillé cette saison, on mérite la deuxième place, et je suis heureux d’avoir reçu tous ces appels qui,petit à petit, m’ont aidé à changer mon opinion », confie-t-il avant d'ajouter que la Ligue des Champions a également pesé dans sa décision : « Oui, la Ligue des champions, un peu, j’y ai pensé . »

L'hommage à Zubizarreta

Mais alors qu'il voulait absolument partir dans le cas où Andoni Zubizarreta partait, comment expliquer ce revirement de situation ? André Villas-Boas, qui a plusieurs fois assuré que son destin était lié à celui du Basque, fait comprendre qu'en restant à l'OM, il rend un plus bel hommage à son ancien directeur sportif en continuant le travail qu'ils avaient commencé ensemble : « C’est dur, mais le plus grand hommage que je peux faire est de continuer à penser à leur présence ici, à mes côtés. Par exemple avec le mercato qu’on est en train de faire, sur des joueurs que nous avions ciblés en janvier. Ce travail, qu’ils ont fait, est toujours là. Aujourd’hui, j’ai des rapports un peu plus directs avec le président et le propriétaire. Pendant ce moment d’incertitudes, pour la première fois, j’ai parlé directement au téléphone à Frank McCourt. Cela n’était pas arrivé de la saison, il a d’autres choses à penser. On a une ligne directe qui n’était pas là avant, parce qu’on avait une direction sportive qui fonctionnait bien . » Mais il y a bien un autre homme qui a pesé dans le choix du technicien portugais.

La promesse de McCourt