Mercato - OM : Villas-Boas nouveau «head of football» ? Il répond !

Publié le 10 juillet 2020 à 13h15 par A.M.

Très actif en coulisses pour le recrutement de l'OM, André Villas-Boas assure toutefois qu'il ne compte par prendre la succession d'Andoni Zubizarreta et attend toujours l'arrivée d'un nouveau directeur sportif.

Depuis le départ d'Andoni Zubizarreta le 14 mai dernier, l'Olympique de Marseille est sans directeur sportif. Jacques-Henri Eyraud n'a toujours pas trouvé le successeur du Basque bien qu'il ait une idée bien précise du profil qu'il souhaite attirer. Il s'agira d'un directeur du football, ou « head of football » comme l'appelle le président de l'OM, qui aura donc des fonctions élargies par rapport à celle d'Andoni Zubizarreta puisque le futur dirigeant marseillais sera en charge de tout le secteur sportif du club, en plus du recrutement. En attendant, André Villas-Boas s'occupe de tout. Déjà très actif pour l'arrivée de Pape Gueye, le technicien portugais poursuit sur sa lancée en contactant de nombreux agents avec une short-list déjà bien établie, notamment pour le poste de défenseur central. Malgré tout, l'entraîneur de l'OM se défend de vouloir occuper le poste de directeur sportif.

Villas-Boas attend un nouveau directeur sportif