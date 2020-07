Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, «head of football»... Et si Eyraud préparait un coup de tonnerre ?

Publié le 8 juillet 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Plus le temps passe, plus la recherche d'un nouveau «head of football» s'éternise. Jacques-Henri Eyraud ne manque pourtant pas d'opportunités dans ce dossier, tandis qu'André Villas-Boas de son côté continue de faire son marché et de préparer son propre mercato. Peut-être un indice fort sur les réelles intentions de l'OM...

Mais à quoi joue Jacques-Henri Eyraud ? La question a le mérite d'être posée puisque le 14 mai dernier, Andoni Zubizarreta quittait le club laissant vacant le poste de directeur sportif. Dans la foulée, le président de l'OM révélait avoir tout prévu pour la succession du Basque... depuis octobre. « À l'automne dernier, j'avais prévenu Andoni que je recruterais un directeur général chargé du football. On en a reparlé plusieurs fois. Cette personne va arriver pour la nouvelle saison, avec des fonctions élargies, y compris sur l'aspect économique », confiait-il, annonçant être en quête d'un « head of football » qui « viendra du football et non du marketing et de la finance comme j’ai pu l’entendre ici ou là. » Et pourtant, cela fait deux mois qu'Andoni Zubizarreta est parti, et l'OM n'a toujours pas trouvé son remplaçant alors qu'Hugues Ouvrard a été désigné directeur général. Mais au-delà de ça, aucun nom ne semble se dégager concrètement et Jacques-Henri Eyraud semble même vouloir faire traîner ce dossier qui prend des allures très intrigantes.

Eyraud fait traîner le dossier du «head of football»

En effet, si l'Olympique de Marseille ne suscitait aucun intérêt et qu'aucun dirigeant ne se proposait, le retard dans ce dossier se comprendrait. Mais c'est loin d'être le cas. Comme le rappelle Le Phocéen , l'OM reste attractif et s'est vu offrir les services de plusieurs dirigeants, que ce soit par l'intermédiaire d'agents comme Fabrizio Ravanelli, ou de leur propre initiative à l'image Michael Emenalo, ancien directeur sportif de l'AS Monaco et de Chelsea, ou Pablo Longoria. Mais comme Pep Segura et Lorenzo Serra Ferrer, ces profils ne semblent pas convenir aux exigences de Jacques-Henri Eyraud, au contraire d'Olivier Pickeu. L'ancien dirigeant d'Angers coche en effet beaucoup de cases, à l'image de sa connaissance du marché français ou de sa maîtrise du trading. Mais alors qu'il a déjà eu deux entretiens avec CAA Sports, le cabinet de chasseurs de tête mandaté par l'OM, Olivier Pickeu n'a toujours aucune nouvelle de la direction olympienne qui devrait pourtant être pressée à l'idée de nommer son nouveau patron du secteur sportif alors que le mercato est lancé...

Villas-Boas se met en mode directeur sportif