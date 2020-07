Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Strootman prend des airs de montagnes russes !

Publié le 8 juillet 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

L’OM étant plus que jamais en quête de liquidités, le cas Kevin Strootman fait logiquement débat au sein du club phocéen. Et étonnamment, toutes les issues possibles semblent envisageables pour le milieu de terrain néerlandais…. Explications.

Recruté pour 25M€ durant le mercato estival 2018 par l’OM à l’époque où Rudi Garcia était encore en place, Kevin Strootman (30 ans) n’a jamais réussi à justifier un tel investissement. Aujourd’hui, et alors qu’il touche l’un des salaires les plus conséquents du vestiaire marseillais (500 000€ par mois), l’ancien joueur de l’AS Rome suscite certaines interrogations, d’autant qu’il n’était qu’une simple doublure de luxe pour André Villas-Boas cette saison à l’OM. Et même si le club phocéen se retrouve dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs et d’alléger sa masse salariale, tout semble encore possible avec Strootman…

Strootman entre la prolongation… et le départ libre

En effet, L’Equipe avance deux possibilités dans ses colonnes du jour pour l’avenir de Kevin Strootman : une prolongation de contrat (son bail actuel court jusqu’en juin 2023), ou bien la possibilité d’un départ libre durant le mercato estival pour l’international néerlandais. Un dossier dans lequel il est donc difficile d’y voir clair, et la direction de l’OM semble encore loin d’avoir tranché sur le sort que sera réservé à l’ancien protégé de Rudi Garcia dans les semaines à venir. Pour rappel, l’OM avait déjà tenté de vendre Strootman lors du dernier mercato estival, mais faute de propositions concrètes, l’ancien joueur de l’AS Rome était resté au Vélodrome. Aujourd’hui, ce dossier semble donc susceptible de connaître des issues diamétralement opposées, même s’il paraît difficile d’imaginer l’OM conserver Strootman si une offre satisfaisante arrivait sur la table de Jacques-Henri Eyraud dans les prochaines semaines.

Il avait affiché son envie de rester