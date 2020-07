Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de l’OL souhaiteriez-vous voir au PSG ?

Dernièrement, remonté par les agissements de l’OL et Jean-Michel Aulas, Leonardo avait assuré qu’il pourrait bien se venger. Une vengeance qui pourrait se résumer à chiper les meilleurs joueurs de Rudi Garcia et certains intéresseraient bien le PSG. Mais qui recruteriez-vous ?

Ayant différents besoins pour renforcer le PSG pour la saison prochaine, Leonardo prospecte un peu partout afin de trouver de nouveaux joueurs pour Thomas Tuchel. Et si le directeur sportif parisien allait finalement piocher du côté de la Ligue 1, à l’OL ? Alors que l’effectif de Rudi Garcia regorge de talents, Leonardo avait dernièrement émis certaines menaces suite au départ de Bruno Cheyrou vers le club de Jean-Michel Aulas. « Le départ du directeur sportif (Bruno Cheyrou) a été une surprise. L'Olympique Lyonnais a approché beaucoup de nos joueuses. Deux jeunes sont parties là-bas, mais des pros ont aussi été contactées. Si ce sont les manières de faire, on va s'y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons », expliquait ainsi le Brésilien. De quoi donc ouvrir la porte à de possibles départs de Lyonnais vers le PSG. Mais qui ?

Au tour de Dembélé ?