Mercato - PSG : Leonardo pourrait tenter un gros coup avec Moussa Dembélé !

Publié le 7 juillet 2020 à 18h45 par La rédaction

Alors que le PSG vient de perdre Edinson Cavani et verra prochainement Eric Maxim Choupo-Moting faire ses valises, Leonardo pourrait notamment tenter un énorme coup avec Moussa Dembélé.

Si les recherches du PSG pour le prochain mercato semblaient jusqu’ici concerner le milieu de terrain et la défense, le secteur offensif serait également au cœur des préoccupations de Leonardo. En effet, le directeur sportif parisien, avec le départ d’Edinson Cavani et prochainement celui de Choupo-Moting, va devoir renforcer le secteur offensif et trouver un joueur pour épauler Mauro Icardi. Pour cela, le Brésilien pourrait se tourner vers la Ligue 1 en piochant du côté de l’Olympique Lyonnais.

Leonardo convoite Moussa Dembélé