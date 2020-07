Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich ne tremblerait pas face au PSG pour David Alaba !

Publié le 7 juillet 2020 à 18h30 par T.M.

A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, David Alaba voit son avenir animer la rubrique mercato actuellement. Et en ce qui concerne la piste menant au PSG, le club bavarois n’aurait pas vraiment peur.

A 28 ans, David Alaba pourrait bien être l’une des bonnes affaires à saisir lors de ce marché des transferts. Alors que l’Autrichien n’a plus qu’un an de contrat, le Bayern Munich fait actuellement tout pour conserver son défenseur polyvalent et prolonger son contrat. Toutefois, le joueur d’Hans-Dieter Flick n’aurait toujours pas clairement tranché pour son avenir et l’idée d’un départ lui trotterait bien dans la tête. De quoi éveiller l’intérêt de certains grands clubs européens. Alors que l’Inter Milan ne serait déjà plus dans la course selon Bild , Alaba ayant écarté l’idée de rejoindre le club lombard, d’autres prétendants pourraient pourquoi pas tirer leur épingle du jeu. Et ces dernières semaines, il a notamment été question d’un intérêt du PSG pour David Alaba. A la recherche d’un successeur à Thiago Silva, Leonardo penserait notamment au joueur bavarois.

Le Bayern Munich serein ?

Face à la situation actuelle de David Alaba, qui n’a plus qu’un an de contrat, le Bayern Munich devrait donc être sollicité. Toutefois, du côté de la Bavière, on serait plutôt serein face à certaines rumeurs concernant l’avenir de l’Autrichien. En effet, comme l’explique Bild , l’intérêt annoncé du PSG ne ferait visiblement pas trembler le club allemand. Que ce soit pour l’intérêt de Leonardo, mais aussi de Chelsea et Manchester City, le Bayern Munich estimerait qu’aucun de ces clubs ne fera d’offre sérieuse pour récupérer Alaba à l’occasion de ce mercato estival. En revanche, la tendance ne serait pas forcément la même pour le Real Madrid et le FC Barcelone, deux clubs qui plairaient vraiment au joueur de 28 ans.

Flick compte sur Alaba !